Colors, musica nuova al Rework di Perugia: in concerto Violet Ghost e The Ocelots

Secondo appuntamento per le serate organizzate in collaborazione con Jap Records all'interno della rassegna Colors del giovedì al Rework di Perugia.

Giovedì 21 febbraio sarà la volta delle perugine Violet Ghost, fresche di uscita del loro primo Ep "The Bench", che si affiancheranno agli Irlandesi The Ocelots.

▪️Violet Ghost (Perugia, IT)

Il progetto Violet Ghost nasce all'inizio del 2017 dall'incontro di Elisabetta Caprini (all'attivo un album con il nome di Beth and the Volunteers) e Lucia Mariani (tastiera degli Inbetweeners).

Gusti comuni e affine sensibilità hanno costituito l'humus fertile per la creazione di pezzi che, con il passare del tempo, rispecchiano sempre di più la simbiosi artistica di questo

duo.

Chitarra acustica, armonica, piano, organo e voci (che spesso si intrecciano): ecco gli ingredienti delle Violet Ghost.

Atmosfere folk, echi anni novanta. Ingredienti semplici, diretti. Come le loro canzoni che raggiungono l'ascoltatore con la forza della loro verità.

The Bench, il loro primo EP, è uscito l'11 febbraio 2019

Cinque tracce cantate in inglese, cinque storie, cinque quadri dai colori morbidi che accompagneranno l'ascoltatore in un viaggio dalle sonorità folk, che profumano d'America.

Link spotify---> http://bit.ly/ TheBenchVioletGhost

▪️The Ocelots (Wexford, IE)

Nati e cresciuti in Irlanda, i gemelli Brandon e Ashley danno vita al progetto The Ocelots nell’inverno del 2012.

Creano insieme il loro ‘songwriting’ e la loro esperienza musicale producendo una miscela energica di ricche armonie folk e blues.

I fratelli sono noti per la loro capacità di catturare il pubblico con melodie ipnotizzanti e varie che incontrano il loro fascino e il loro spirito sul palco con chitarra e armonica.

Da sei anni in tour per l’Europa, a Febbraio del 2018 arrivano in Italia con CAMEO booking.

info: http://www.theocelots.com

Inizio concerto alle 22:30, ingresso GRATUITO