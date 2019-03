Colors, musica nuova al Rework: sul palco JM e Materianera

Quarto appuntamento per le serate organizzate in collaborazione con Jap Records all'interno della rassegna Colors del giovedì al Rework di Perugia. Giovedì 21 marzo è la volta del giovane cantautore umbro JM, fresco dell'uscita di "Fratello", secondo singolo del suo nuovo disco, e dei Materianera, recente progetto torinese.

JM è un giovanissimo songwriter R&B nato a Gualdo Tadino, Perugia. Nella sua musica Influenze e sonorità della tradizione d'oltreoceano s'incontrano alla perfezione con un appeal più moderno e fresco creando ogni volta un live trascinante e ricco di groove. Un EP all'attivo (Born on Five) uscito nel 2016 in free download e scaricato in poche settimane da migliaia di utenti. Video ufficiali che hanno conquistato già dalle prime settimane un pubblico sempre più vasto e quasi 100 concerti all'attivo.

Il 2019 sarà l'anno del suo primo album tutto in italiano che lo porterà successivamente in tour sia in solo che con il nuovo trio in arrivo.

Materianera è un progetto musicale di recentissima formazione che nasce dall’incontro di tre artisti torinesi.

Prima fra tutti, Yendry Fiorentino, della quale avrete sicuramente sentito parlare in passato, talentuosa interprete, ha partecipato alla sesta edizione di X Factor, arrivando in finale nella squadra di Elio; firmato un contratto con Sony, sciolto poco dopo per volere della stessa Yendry; oggi, fa parte del cast del noto programma televisivo “Crozza nel Paese delle Meraviglie” dove presta la sua voce nella resident band.

L’esperienza televisiva di X Factor e le vicende accadute in seguito hanno portato Yendry ad abbandonare i riflettori e a chiudersi in studio, insieme al produttore Davide “Enphy” Cuccu, musicista versatile e produttore eclettico già membro dei progetti The Bluebeaters e Soulful Orchestra, e al dj-produttore e sperimentatore Alain Diamond, per dare libero sfogo alla sua vena compositiva che per troppo tempo è stata confinata dentro schemi predefiniti.