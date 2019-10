Colori d’autunno – il foliage della vite del Sagrantino’, al via il contest fotografico a caccia di foglie e colori autunnali

Rosso, arancione, giallo, oro. Riparte ‘Colori d’autunno – il foliage della vite del Sagrantino’, gara fotografica giunta all’ottava edizione, organizzata dall’associazione Strada del Sagrantino che invita gli appassionati di fotografia, dagli amatoriali ai professionisti a catturare la bellezza espressa dal paesaggio del territorio di produzione del Montefalco Sagrantino Docg: Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi. Gli utenti potranno partecipare con un numero illimitato di foto, scattate tra il primo novembre e il 14 dicembre, ma solo quella che avrà ottenuto più apprezzamenti concorrerà alla gara. Si tratterà, quindi, di pubblicarle e condividerle sul proprio profilo Instagram, accompagnate dai tags #stradadelsagrantino #fogliedisagrantino, oltre che inviarle all’indirizzo di posta elettronica info@stradadelsagrantino.it. Vinceranno le tre foto di altrettanti utenti che avranno ottenuto più like. In palio la possibilità di partecipare gratuitamente a una delle iniziative o degustazioni organizzate dalla Strada del Sagrantino nel corso del 2020 oltre che ricevere una selezione di vini di Montefalco (regolamento completo sul sito www.stradadelsagrantino.it). Il primo appuntamento in programma, per chi vorrà cogliere l’occasione di fotografare filari e foglie guidato da un professionista, è domenica 3 novembre alla cantina Moretti Omero di Giano dell’Umbria: dalle 10 alle 16 ci sarà il workshop fotografico itinerante, tra cantina e vigna, con la fotografa Serena Nofrini e light lunch con degustazione dei vini in cantina. Costo 35 euro, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: 0742.378490 - info@stradadelsagrantino.it