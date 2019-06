"Colori dell'anima", al Museo del Laterizio in mostra le opere di Paolo Ficola

Dal 15 al 24 giugno 2019 al Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano si terrà la mostra di arte digitale di Roberto Ficola “Colori dell’anima”. L’inaugurazione è in programma sabato 15 giugno alle ore 18.30. L’evento si inserisce nei festeggiamenti del Palio di San Giovanni, organizzato dalla Pro Loco cittadina nel centro storico di Marsciano dal 15 al 24 giugno. Per l’occasione la mostra sarà visitabile con i seguenti orari: nei giorni 15, 16, 21, 22 e 23 giugno dalle 18.00 alle 23.00, mentre lunedì 17 e 24 giugno dalle 20.30 alle 23.00.

Roberto Ficola è un fotografo di Perugia, città dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi artistici. Dopo una formazione tecnica e un’esperienza di lavoro come disegnatore nel settore delle costruzioni, Ficola si è avvicinato al mondo delle immagini e della grafica digitale. Nel 2011 ha iniziato a mettere le capacità acquisite al servizio delle sue emozioni, sviluppando una sorta di arte moderna digitale in cui emergono forme e suggestioni dalla sovrapposizione di immagini, siano esse fotografie, parti di esse, o opere terze. Il risultato sono quadri irreali, per oggetto e per colori, nei quali è però possibile rintracciare il percorso di costruzione.

I risultati cromatici che riesce ad ottenere in tutte le sue opere rappresentano per lui i “colori dell’anima”.