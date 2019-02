Il giudice di Master Chef a Perugia, Joe Bastianich al centro commerciale Collestrada

Sabato 16 febbraio alle ore 17.00 il Centro Commerciale Collestrada, in collaborazione con Coop Centro Italia, propone un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cucina: direttamente da Master Chef, Joe Bastianich sarà ospite della struttura in veste di giudice di tre fantastiche sfide culinarie. A mettere alla prova le proprie capacità davanti all’occhio più intransigente della TV saranno alcune cuoche delle sagre umbre, gli chef di due noti ristoranti del territorio e due giovani lavoratrici del centro commerciale appassionate di cucina, che per l'occasione indosseranno grembiule e toque blanche.

Joe Bastianich, imprenditore italoamericano, bandiera della gastronomia italiana negli Stati Uniti e giudice di Master Chef USA e Italia, ha firmato la linea di padelle professionali del collezionamento di Coop Centro Italia che saranno le “armi” delle sfide ai fornelli previste.

Per riscaldare l’ambiente in vista delle sfide pomeridiane, dalle 10 alle 13 si terranno inoltre cooking show di chef professionisti con degustazioni gratuite per tutti i presenti. In precedenza l’imprenditore italoamericano sarà anche ospite, venerdì 15 febbraio sempre dalle 17.00, della galleria commerciale dell’Ipercoop di Terni per sottoporre al suo occhio e alle sue papille altre sfide culinarie.