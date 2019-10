A Perugia arriva uno zoo speciale: tanti animali, anche feroci, ma di peluche (a grandezza naturale)

C'è uno zoo particolare, dove gli animali non soffrono per via delle sbarre, dove anche i predatori più feroci non sono pericolosi e si possono coccolare. Non è una bufala ma è lo zoo peluche e senza sbarre che sta andando in scena al Centro Commerciale di Collestrada e si potrà visitare fino al 20 ottobre prossimo. "Animals, conoscere gli animali rispettandoli": il nome del progetto educativo grazie alla quale tutti i ragazzi potranno apprendere attraverso un linguaggio ed un'interazione semplice ma coinvolgente, tutte le abitudini degli animali, anche i più esotici del pianeta. E’ ad ingresso libero e si può visitare durante l'orario di apertura dei negozi. Dal lunedì al venerdì mattina, inoltre, sarà a disposizione degli alunni delle classi primarie del territorio, che hanno accettato l'invito a visitarla - guidati da zoologi - e alle quali il centro commerciale ha messo a disposizione un servizio di navetta gratuito.

Questa mattina gli studenti delle classi quarte e quinte delle primarie di Montelaguardia e Fabbretti di Perugia hanno assistito con interesse alla visita ammirando ed accarezzando i 144 animali in esposizione, suddivisi in 8 aree tematiche. Il tour è partito dall'area multimediale, dove una guida ha condotto tutti i partecipanti in un viaggio attraverso la fauna dei 5 continenti. Gli studenti sono stati dotati di accessori da esploratori, che hanno reso l'esperienza ancor più interattiva. Hanno ripercorso gli spazi all'interno dei quali è riprodotto l'habitat naturale degli animali, grazie ad una scenografia curata nei minimi particolari, che fa da sfondo a teneri animali di peluche a grandezza naturale, realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente, con imbottitura al 100% composta da pet riciclato. Ogni area è corredata da teche informative sulla vita, le abitudini e la storia degli animali presenti.

Anche il pomeriggio è possibile fare le visite guidate con partenze che variano, a seconda delle richieste, dalle ore 15,30 alle 19. Prenotarsi è semplice. Basta recarsi nell’area multimediale e richiedere la guida, che gratuitamente sarà a disposizione di tutti.