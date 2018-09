Il centro commerciale Collestrada sempre più all'avanguardia: nuovi servizi e un look ultra moderno

C'è grande attesa per la festa di inaugurazione dei nuovi servizi del Centro Commerciale Collestrada. Domenica 23 settembre alle 16.30 verrà tagliato il nastro di Collylandia e Scodinzolandia, le due nuove aree esterne tutte dedicate alla famiglia. Collylandia è il coloratissimo parco giochi posto sulla piazza esterna al Centro Commerciale, a disposizione dei bambini dai 3 anni in su. Attivo da fine agosto, è già apprezzato non solo dai più piccoli ma anche dai genitori che possono godere di qualche momento di relax tra spesa e shopping, mentre i bambini giocano e si divertono. L'area, allestita con strutture moderne e all'avanguardia, dispone sia di giochi per i più piccoli, come scivolo, altalena, bilico e la classica campana, sia di attrazioni per adolescenti, con la presenza della grande cupola Corocord. Per chi invece ama fare shopping in compagnia del proprio cane c'è Scodinzolandia, uno spazio tutto dedicato agli amici a quattro zampe, attrezzato con giochi, fontana, e comode sedute per chi accompagna il proprio cane.

In occasione del lancio ufficiale dei nuovi servizi, Collestrada sta preparando una giornata ricca di iniziative dedicate ai bambini, con la presenza di Carolina Benvenga e Lorenzo Branchetti, i due beniamini di Rai Yoyo, che presenteranno un ospite d'eccezione: Colly, la mascotte del Centro Commerciale Collestrada.

Per festeggiare l'apertura ufficiale di Scodinzolandia sarà inoltre realizzata una mega torta per cani, con tanto di temporary shop di pasticceria per i cani più golosi.

I nuovi servizi, finanziati dalla proprietà del Centro, Eurocommercial, si inseriscono in un più ampio progetto di restyling partito lo scorso aprile, che ha coinvolto più parti della struttura. Nuova ambientazione e nuova segnaletica sui parcheggi e le aree estrerne, architettura e illuminazione completamente rinnovate degli spazi interni hanno conferito a Collestrada un look moderno e innovativo pur mantendo lo stile amato dai sempre numerosi frequentatori del Centro Commerciale.

Dopo oltre vent'anni di attività e di successi, il Centro Commerciale Collestrada si ripropone come luogo di aggregazione e di incontro, sempre più coinvolgente ed emozionante, una realtà dove poter vivere un esperienza completa di shopping con il rinnovamento costante dell’offerta e di accoglienza con l’inserimento ed il miglioramento dei servizi offerti alla clientela.