Escape room: la stanza degli enigmi apre al Centro Commerciale Collestrada

Si chiama escape room ed è tra le ultime tendenze dei giochi di gruppo nata negli Stati Uniti, appena arrivata a Collestrada. Dal 15 al 26 marzo sarà possibile sperimentare la stanza degli enigmi che sarà completamente gratuita per i clienti del Centro Commerciale Collestrada: un’attrazione nuova, intrigante ed originale che consente alle famiglie e ai clienti di giocare e divertirsi in modo intelligente, stimolando intuito e logica.

Si entra in gruppo da 2-4 persone, nel percorso dedicato agli adulti o in quello riservato ai bambini accompagnati dai genitori. Chiusi all’interno della stanza degli enigmi si hanno 20 minuti per cercare di uscire, risolvendo quiz, indovinelli, trovando chiavi e combinazioni. Una sorta di videogame reale, senza bisogno di consolle e schermi luminosi, dove misurare la propria abilità di detective a caccia di indizi e soluzioni.

La novità dell'escape room proposta a Collestrada è la stanza dedicata alla famiglia, studiata per divertire gli adulti, ma soprattutto i bambini di tutte le età. Per questo motivo è stato dato spazio a luci, colori e fantasia. L’ingresso è gratuito ed è consigliato prenotarsi in galleria presso il desk dedicato.