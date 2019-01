Opera Music Collestrada: il festival di musica classica del centro commerciale

Il Centro Commerciale Collestrada, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini propone un vero e proprio festival musicale classico che avrà una speciale anteprima il prossimo 6 gennaio.

I concerti avranno luogo la prima domenica del mese e vedranno la partecipazione di valenti musicisti provenienti da tutta Italia. L’iniziativa avrà la sua anteprima con l’esibizione della Trasimeno Big Band diretta dal maestro Emanuele Ragni domenica 6 gennaio alle ore 17.00.

Gli appuntamenti attraverseranno tutti i generi musicali, dalla musica classica, al Jazz, alla musica Napoletana fino al tango che sarà protagonista il 2 febbraio, presentato dal Satorduo composto dal virtuoso chitarrista Francesco Di Giandomenico e dal valente violinista Paolo Castellani.

Negli appuntamenti successivi, tra le varie figure di spicco che calcheranno il palco ci sarà anche il maestro Uto Ughi che contribuirà alla manifestazione portando la sua testimonianza e valenza artistica e presenterà il suo ultimo libro e CD il 6 di Marzo prossimo.

Il progetto nasce da un'idea del maestro Maurizio Mastrini, pianista tra i più richiesti del panorama musicale attuale, con oltre 600 concerti tenuti negli ultimi anni in tutto il mondo, da sempre impegnato nella diffusione dell’arte musicale, già ideatore e produttore del Green Music festival che si colloca tra gli appuntamenti internazionali della musica più importanti d’Italia; il maestro Mastrini unisce al suo talento la costante ricerca di sperimentazione che va dall'esecuzione della musica al contrario all’utilizzo del battito cardiaco come metronomo di alcune registrazioni.

Se oggi arte e cultura non sempre hanno lo spazio e il rilievo che meritano, il Centro Commerciale Collestrada vuole dare l'opportunità di aprrezzare artisti e giovani talenti in un luogo, come il centro commerciale, che nasce per altri scopi ma che può anche porsi come palcoscenico per attrarre ed emozionare i suoi numerosi frequentatori.