Il coach Lorenzo Bernardi presenta il suo libro al Quasar Village di Corciano

Per chi ama il mondo della pallavolo, non ha bisogno di presentazioni il coach Lorenzo Bernardi, mentre chi ancora non conosce l’uomo, l’allenatore e prima ancora il giocatore entrato nella Volleyball hall of fame, avrà l’occasione di farlo domenica 9 giugno al centro commerciale Quasar Village di Corciano, nel corso della presentazione del suo libro, ‘La regola del 9’, sottotitolo ‘Come sono diventato mister secolo’, edito da Roi edizioni.

Mister Bernardi, che vanta un palmares impressionante sia da giocatore (2 ori mondiali, 3 ori europei ed 1 argento olimpico) che da allenatore, con la Sir Safety Conad Perugia ha vinto scudetto, Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2017/18 e la Coppa Italia nel febbraio 2019, incontrerà, a partire dalle 17, i sirmaniaci e tutti gli appassionati di volley, ma non solo, per presentare e firmare le copie del volume che riporta ricordi e racconti di uno dei giocatori di volley più importanti del XX secolo, nonché Cavaliere di ordine al merito della Repubblica italiana.

Previsto, dunque, un ‘salotto’ pubblico, moderato da un giornalista, che permetterà a tutti gli intervenuti di fare domande e interagire con coach Bernardi.