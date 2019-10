Città di Castello, torna Altrocioccolato: equo, solidale, sostenibile. Tutto il programma della manifestazione

Diciotto candeline per la manifestazione Altrocioccolato (Città di Castello, Perugia, 25-27 ottobre 2019), presentata oggi a Perugia

Non solo bilanci e flussi di merci, ma forza morale, etica dell’impegno e solidarietà sono i valori della festa del cioccolato alternativo che al cibo assegna primariamente il valore sociale, ancorato ai principi umani di giustizia, equità, sostenibilità.

Come per le passate edizioni, camminare tra i banchi del cioccolato, dei prodotti del commercio equo, degli artigiani o dei produttori agricoli –signficherà passare attraverso storie ed esperienze di produttori svantaggiati che non avranno mai accesso ai ricchi mercati o che sarebbero sottoposti ad una intensa morsa di sfruttamento; osservare in modo trasparente le filiere produttive, sperimentare pari dignità e diritti tra uomini e donne, poter conoscere il vero prezzo delle cose che si possono comprare, poter consumare senza impattare pesantemente sull’ambiente e la biodiversità, e molto altro, come affermano gli organizzatori.

Protagonisti principali della kermesse saranno tutti sapori del cioccolato equo e solidale, che sostiene le economie solidali e il commercio equo a partire dalla difesa dei diritti dei produttori.

Una proposta, quella dell'Associazione Umbria Equosolidale, l'Associazione delle Organizzazioni Umbre del Commercio Equo e Solidale che è motrice dell’evento, non solo gastronomica ma anche e soprattutto culturale, rivolta a grandi e bambini, che intende informare e sensibilizzare il grande pubblico sulle modalità per RACCONTARE, VIVERE E FARE un'altra economia. Così, fra un assaggio di ottimo cioccolato artigianale e uno di street food a Km zero e bio, nelle piazze di Città di Castello si parlerà anche di beni comuni, di cura del territorio e del pianeta, di accoglienza e tolleranza, facendolo anche tramite linguaggi diversi e originali, per scoprire come abitare il pianeta con più consapevolezza sia non solo possibile, ma necessario.

Altrocioccolato 2019 è realizzato grazie al supporto di Regione Umbria, Comune di Città di Castello, Scuola Bufalini, Sogepu, Il Lombrico Felice e in collaborazione con Equo Garantito, Terra Nuova, Banca Etica, B+ Coop. Sociale, sostenitori della manifestazione. Fondamentale contributo è infine quello delle Botteghe Umbre del Commercio Equo e Solidale: La Boteguita di Città di Castello, Il Colibrì di Umbertide, Monimbò di Perugia e Terni, Ponte Solidale di Ponte San Giovanni e Piano Terra di Orvieto.

