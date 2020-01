Città di Castello, è arrivata la Pasquella: stornellatori in centro storico

La pasquella come ogni anno per le vie del centro storico ha portato ieri pomeriggio allegria e interesse di tifernati e turisti. Una tradizione attesa da adulti e bambini che viene regalata ogni anno sempre dal rione Mattonata.

Edizione 2019, particolarmente numerosa con fisarmonica chitarre e mandolino e tradizionali mantelli per le vie del centro storico e le piazze cittadine. L’allegra compagnia guidata dal Presidente della Società Rionale, Sauro Baldelli, si e’ intrattenuta in piazza Matteotti per un piccolo show che ha riscosso ampi consensi. Ha partecipato anche l’assessore alle politiche sociali, Luciana Bassini, che si e’ congratulata con i numerosi partecipanti veri e propri “cantori” delle secolari tradizioni locali.

Come consuetudine, il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all'organizzazione della tradizionale festa in onore degli ospiti della Residenza Protetta “Muzi Betti”, che si svolgerà presso la Residenza stessa nel pomeriggio del giorno dell’Epifania con inizio alle 15 circa. In tale occasione il gruppo di stornellatori della Società Rionale ripeterà la Pasquella e allieterà i presenti con musiche e danze popolari. L’ingresso è libero