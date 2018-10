Aspettando Altrocioccolato 2018, la festa del cacao e del cioccolato equo: una serata fra cinema e cibo solidale

Dal 26 ottobre torna a Città di Castello la manifestazione “Altrocioccolato”; evento culturale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato equo, legato come sempre anche alle tematiche della sostenibilità e della sensibilizzazione verso stili di vita e di consumo alternativi. Anche quest’anno la tre-giorni organizzata dall’Associazione Umbria EquoSolidale sarà presentata in anteprima ad “Aspettando… Altrocioccolato”: una serata culturale e conviviale prevista per sabato 6 ottobre preso il Cinema Teatro Astra di San Giustino .

L’appuntamento prenderà il via alle ore 19:30 con un aperitivo solidale con prodotti del commercio equo e a kilomentro zero; a seguire la proiezione del docu-musical “The Harvest”, opera cinematografica che affronta con linguaggi nuovi e originali uno dei temi da sempre presenti anche nelle piazze di Altrocioccolato: quello delle storie di vita e delle condizioni di lavoro nell'agroalimentare italiano della grande distribuzione.

“ The Harvest ” racconta la storia di Gurwinder, che viene dal Punjab e che da anni lavora come bracciante nelle serre dell’Agro Pontino. Una storia divenuta rappresentativa di tante altre storie e di un vasto universo di sfruttamento: un esercito silenzioso di uomini piegati nei campi a lavorare, senza pause, che oggi come oggi attraversa il paese intero e che sostiene quasi interamente la produzione italiana. Diretto dal regista Andrea Paco Mariani in collaborazione con la Cooperativa InMigrazione, il progetto The Harvest vuole far emergere una determinata condizione che sarebbe altrimenti difficile da portare all’attenzione del pubblico, attraverso una ricerca musicale e cinematografica estremamente interessante.

Subito dopo la proiezione, il regista Andrea Paco Mariani sarà raggiunto via Skype per un piccolo dibattito con gli intervenuti.

La serata si concluderà alle 21:30 con una “Pasta Solidale”: un momento conviviale dove sarà possibile assaggiare e condividere un primo preparato con pasta biologica del progetto Iris e verdure a km zero dell’ Agricoltura Sociale Biologica Le Cascine .

Ingresso alla proiezione gratuito, aperitivo e cena ad offerta. Parte del ricavato dell'aperitivo verrà indirizzato a sostegno del progetto “The Harvest”.

Sul sito www.altrocioccolato.it e sulla pagina Facebook @altrocioccolato sarà possibile consultare il programma della manifestazione, in continuo aggiornamento.