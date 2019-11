Città della Pieve sarà la "Città del Natale": tutte le iniziative dal 7 dicembre al 6 gennaio per incantare visitatori e turisti

Città della Pieve sarà "La Città del Natale", luogo ideale per trascorrere il periodo più intenso dell'anno. “Atmosfere incantate, panorami e vicoli mozzafiato ed intrattenimento no stop, per grandi e piccini attendono i visitatori”, secondo quanto preannuncia l’Amministrazione comunale che sta lavorando al progetto insieme alle diverse anime della città.

A creare la tipica atmosfera festiva contribuiranno i tradizionali Mercatini di Natale che, a partire dal 7 dicembre, costelleranno le vie del centro storico, tra sapori eno-gastronomici della tradizione umbra e prodotti artigianali.

Non mancheranno proposte più culturali, come la mostra "Leonardo-Il Genio Gentile" allestita in collaborazione con l'Ambasciata di Bulgaria dal 30 novembre fino all’Epifania, e la mostra nelle Cripte del Duomo "La natività nell'arte pievese" con la presentazione del restauro delle predelle del Museo del Duomo, che verrà inaugurata nel pomeriggio dell’8 dicembre.

Appuntamento di ineguagliabile bellezza resta naturalmente il Presepe monumentale, visitabile dal 25 dicembre al 6 gennaio. Grazie alle sapienti mani degli artigiani, il Terziere Castello tornerà a sorprendere i visitatori con il tradizionale presepe che si snoda nei sotterranei di Palazzo Corgna.

Le domeniche Pievesi di dicembre saranno inoltre caratterizzate dai “Tour in carrozza” con carrozze d’epoca trainante da cavalli che condurranno i turisti alla scoperta di vicoli e piazze del centro storico, facendoli calare in un’atmosfera d’altri tempi.

Da domenica 8 dicembre fino al 24 dicembre, Babbo Natale aspetterà i più piccoli alla Rocca Perugina, tra lettere, regali e laboratori ludico-creativi.

Inoltre, nella Notte di San Silvestro l’appuntamento è in Piazza Plebiscito per festeggiare insieme il Capodanno, mentre lunedì 6 gennaio è previsto l'arrivo dei Magi e la discesa della Befana dalla Torre Civica.