Al via uno degli appuntamenti più golosi dell'anno: dolci, degustazioni e una tavoletta di cioccolato da Guinness

Una tavoletta di cioccolato da guinness. Quindici metri di bontà che prenderanno forma sotto gli occhi di tutti, durante la sfida contro il tempo, lanciata da una squadra di maestri cioccolatieri esperti. Tutto questo e molto altro succederà a “Chocomoments Città della Pieve” la grande festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments e dal Comune di Città della Pieve, da domenica 29 aprile e martedì 1 maggio in Piazza Plebiscito.

La città si trasformerà in un laboratorio di cioccolato a cielo aperto grazie alle tante attività previste nella Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato – dalla fava di cacao al cioccolatino finito – con il percorso di conoscenza Choco Word Educational.

C’è grande attesa per l’evento più dolce e goloso dell’anno, che tra le sue attrazioni ha la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti dalle 10.00 alle 20.00 dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare. Ma le sorprese non finisco qui.

Grande curiosità per lo show della squadra di maestri cioccolatieri che lunedì 30 aprile alle 18.30 realizzerà in presa diretta una tavoletta di cioccolato lunga 15 metri che poi sarà offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti. Lo show sarà anticipato dal cooking shoe “Come nasce una pralina?” (ore 15.00). Ma gli appuntamenti da non perdere non finiscono qui: ci sono anche i due cooking show previsti domenica alle 18.00 quando scopriremo come si realizza una sacher con il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. e martedì alle 15.00 quando si assisterà alla realizzazione della Pralina di Città della Pieve con un prodotto tipico della città scelto a sorpresa dai maestri cioccolatieri.

Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Lunedì e martedì dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).