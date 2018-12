Città della Domenica, ultimo fine settimana per visitare il Parco del Natale

‘Il Parco di Natale’ tornerà in scena per gli ultimi due appuntamenti di dicembre il prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23, più tutta la giornata del 26. Un evento che ha colto in questo mese di festa il desiderio di tantissime famiglie di regalare ai propri figli la magia più autentica del Natale. Un’esperienza tanto più tradizionale quanto nuova, soprattutto a Perugia, dove il Parco di Città della Domenca, con un’apertura straordinaria in inverno, ha coniugato nel giusto e suggestivo contesto naturalistico un programma di attività di Natale per i bambini con la visita alla Casa di Babbo Natale in mezzo al bosco. Si, perché proprio in mezzo al bosco del parco, in una location d’eccezione e all’interno di un villaggio completamente imbadito a festa ed illuminato, si trova la casa dell’uomo più desiderato a Natale. Motore trainante dell’intero evento sono i bambini e a loro è dedicata questa visita così speciale.

Il percorso inizia nella Piazzetta degli Artisti, la piazza principale all’ingresso del parco, da dove ogni 30 minuti esatti parte una corsa del Treno dei Desideri, che conduce, attraverso un giro panoramico dell’intero parco, direttamente al Villaggio di Babbo Natale. Qui i bambini e le loro famiglie sono accolti da un simpatico gruppo di Elfi che li guidano alla Casa di Babbo Natale e attraverso una serie di attività, romantiche e magiche, per ritrovare lo Spirito del Natale. Riscendendo nella Piazzetta degli Artisti, ma anche prima di salire a bordo del trenino, i bambini possono scrivere la propria letterina all’interno dell’ufficio postale degli Elfi e lasciarla a loro in consegna con tutti i loro desideri. Nella stessa piazzetta è possibile godere di un bellissimo mercatino natalizio, per intrattenere anche gli adulti e non solo i bambini.

Sia sabato che domenica si potrà gratuitamente fare un giro in carrozza, condotta da Daniele Cardullo, responsabile nazionale della Fitetrec Ante del settore attacchi, e dalla giovane atleta Chiara Chiuchiù, che saranno a disposizione dei visitatori per condurli in giro per il parco. Contestualmente a tutte le attività svolte all’esterno, ampio divertimento per i bambini sarà assicurato anche all'interno della sala del Parco, riservata a musica e film natalizi.

Il sabato pomeriggio, durante il pieno svolgimento dell’evento, grazie alla collaborazione con Umbria Experience, grandi e piccini potranno provare l’emozione del volo in mongolfiera. Un’esperienza unica e coinvolgente, di cui il pubblico potrà facilmente godere all’ingresso del Parco di Città della Domenica. La giornata conclusiva del 26 dicembre vuole invece proprio lasciare il segno: sono tutti invitati alla Festa di Natale di Città della domenica all’interno della sala da ballo della City. Ingresso gratuito per un evento nell’evento che si svolgerà dalle 16 in poi in collaborazione Umbria Experience, che metterà a disposizione all’interno della sala un iglù du vent, all'interno del quale tutti potranno divertirsi e ballare. La musica sarà gestita dal vocal coach Simone ‘Mone’ Ferroni e sono tutti invitati a partecipare.