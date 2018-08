La Città della Domenica non va in vacanza, il parco divertimenti di Perugia sempre aperto ad agosto

C’è chi in agosto va in vacanza al mare, chi in montagna e chi invece rimane in città. Per quest’ultimi, ma anche per chi intenda visitare Perugia nelle prossime settimane, Città della Domenica offre le sue numerose attrazioni e i suoi 45 ettari di boschi e prati per passare una giornata di divertimento, a stretto contatto con la natura e con gli animali. Il primo parco d’Italia, infatti, non chiude i battenti e rimane aperto per l’intero mese di agosto confermando tutti gli spettacoli in programma, a partire dal gettonatissimo Baby schiuma party che ogni domenica, dalle 16, coinvolge i bambini tra cascate di schiuma e tanta musica.

Ogni weekend, poi, sono previste le esibizioni dei falconieri, con grifoni, aquile, poiane, gufi e falchi, e i consueti spettacoli a tema western ‘Assalto al treno’, ‘Caccia all’oro’, ‘Leggende indiane’, ‘Favole dello sceriffo’ e ‘C’era una volta il West’.

L’intero parco, in cui vivono in libertà daini, mufloni e scoiattoli, è visitabile sia a piedi che a bordo di un trenino, in un vero e proprio itinerario faunistico che rende possibile ammirare anche numerose specie di volatili e animali. Grazie alle storiche attrazioni fisse e alla novità del Castello della Bella addormentata, grandi e piccini potranno, inoltre, rivivere le più belle fiabe dell’infanzia.