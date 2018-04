Una nuova attrazione alla Città di Domenica: nel bosco c'è il magico castello della Bella Addormentata

A Città della domenica apre una nuova attrazione, il Castello della bella addormentata che si potrà visitare a partire da mercoledì 25 aprile per tutta la stagione. Il castello incantato che si trova all’interno del bosco porterà i visitatori a rivivere la celebre fiaba con un percorso magico, ricco di fiori, colori e atmosfere fatate, immergendoli completamente nel romanticismo della storia. Il castello è stato realizzato dall’artista di fama internazionale Kiril Cholakov.

“Per me – ha spiegato l’artista – è un grande piacere realizzare questa favola d’amore e di risveglio in questi tempi di guerra e violenza. Mi affascina molto questo ritorno alla natura e all’amore. Il nuovo castello incantato è un percorso che comprende diversi elementi della favola che il visitatore scopre uno dopo l’altro, dalla strega al bacio del risveglio. E come tutte le favole il finale è bellezza e amore. Non voglio però raccontarvi tutto per lasciarvi il piacere della scoperta”. Cholakov, oltre a mostre in tutto il mondo, ha realizzato attrazioni in alcuni dei più importanti parchi della riviera romagnola come Oltremare, Italia in miniatura e Fiabilandia. “Città della Domenica – spiegano dal parco – è lieta di ospitare l’opera di un artista di questo calibro e di proporre una nuova attrazione ai suoi visitatori. I prossimi ponti legati al 25 aprile e al primo maggio saranno occasioni imperdibili per venire a visitare il parco e scoprire il nuovo castello incantato”.