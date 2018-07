Città della Domenica: nuovo week end di eventi al parco naturalistico perugino. In programma anche il baby schiuma party

Si avvicina un altro weekend di eventi a Città della Domenica. Nel parco naturalistico perugino, domenica 15 luglio è nuovamente in programma il Baby schiuma party, l’atteso evento per bambini e famiglie che dalle 16 si potranno divertire a ritmo di musica, sotto una cascata di schiuma, tra tipiche atmosfere da spiaggia e accompagnati dal vocal coach Simone ‘Mone’. Nella stessa giornata sono in programma anche le esibizioni dei falconieri che permetteranno di ammirare da vicino il grifone Kenia, oltre ad aquile, poiane, gufi e falchi. Sabato 14 luglio sarà invece caratterizzato dallo spettacolo ‘Le avventure di Brancaleone’. Durante l’intero fine settimana, inoltre, a far divertire i visitatori sono previsti i consueti spettacoli a tema western ‘Assalto al treno’, ‘Caccia all’oro’, ‘Leggende indiane’, ‘Favole dello sceriffo’ e ‘C’era una volta il West’. A questi si aggiungono le attrazioni fisse quali il nuovo Castello della Bella addormentata, e la possibilità di visitare il primo parco d’Italia per conoscere gli animali che lo abitano.

Nel frattempo, Città della Domenica fa registrare un boom di presenze nel centro estivo che la cooperativa sociale Borgorete organizza proprio all’interno del parco situato alle pendici del monte Pulito. Rispetto all’anno scorso, sono il 40 per cento in più i bambini che seguono le attività del centro ideate per far sì che essi possano imparare giocando nel verde. “All’interno di un contesto a forte valenza pedagogica, educativa e sociale – spiega Vilma Asciutti, responsabile del centro estivo –, i ragazzi possono fruire di tutti gli spazi e tutte le attrazioni. Si gioca organizzando attività e laboratori di etologia, costruzione, pittura, manipolazione di materiali vari, esplorazione, canto, musica, movimento, espressione del sé e teatro. Lasciando però anche spazio alla libera iniziativa, favorendo un clima giocoso che consenta a tutti i bambini di sentirsi accolti e coinvolti, protagonisti delle esperienze che vengono proposte, nel rispetto di se stessi, degli altri e della natura”. Tutti i bambini che prendono parte al centro estivo di Città della Domenica avranno in omaggio l’abbonamento per entrare durante l’intera stagione all’interno del parco.