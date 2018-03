La super Pasqua alla Città della Domenica: i nuovi cuccioli e ritornano anche kart, gommoni e maneggio, oltre alle visite guidate agli animali

Attesi migliaia di visitatori alla Città della domenica per il weekend allungato di Pasqua e Pasquetta. Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del Gruppo storico degli Spadaccini di Assisi, domenica 1 e lunedì 2 aprile quello di falconeria. Ripartono anche intrattenimenti ed animazioni a tema western, mentre Biancaneve e la Fata Turchina sono pronte ad accogliere i bambini nelle casette delle fiabe. La Pasqua dei più piccoli sarà invece allietata dal ‘coniglietto del parco’ che nasconderà all’interno della struttura tante uova di cioccolato dando vita a una magica caccia al tesoro per tutti i visitatori.

Saranno inoltre attivi la pista dei mini-kart, il laghetto con i motoscafi e il maneggio dove i bimbi potranno provare per la prima volta l’emozione di salire a cavallo. Nelle tre giornate sono previste anche visite guidate alla scoperta degli animali del parco e dei nuovi nati che vanno ad allargare la grande famiglia di Città della domenica: tre piccoli di canguro ancora nel marsupio, uno di cavallino di Monterufoli (una razza italiana in via di estinzione -spiegano dal parco-), cuccioli di asino bianco e di ammotrago.

Una proposta varia, adatta a tutta la famiglia, per trascorrere giorni di festa all’aria aperta divertendosi, approfittando anche della promozione che il parco mette a disposizione in

convenzione con il Comune di Perugia; chi acquisterà il biglietto d’ingresso, infatti, potrà successivamente accedere alla Città della domenica gratuitamente per il resto della stagione.