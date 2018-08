La Città della Domenica apre di sabato sera: "Avventure nella notte" per grandi e bambini

Il parco Città della domenica, nel mese di agosto non solo non va in vacanza ma apre anche la sera, il sabato, e propone ogni volta un evento diverso con esperienze sempre nuove. Il primo è ‘Avventure nella notte’, sabato 11 agosto a partire dalle 20. Una serata adatta a tutta la famiglia per scoprire gli animali del parco perugino in notturna e ammirare le stelle da un punto privilegiato, il missile panoramico, alle pendici del monte Pulito. Si potranno scorgere rapaci notturni e, in generale, sarà possibile vedere la fauna locale del bosco che durante la notte riprende possesso del territorio, tra cui daini e mufloni che girano liberamente nel parco. Oltre a questo sono previste visite all’interno dei recinti per conoscere anche altre specie presenti.

L’iniziativa, dunque, si aprirà alle 20 con un apericena a base di prodotti tipici della gastronomia umbra, alle 21.30 è prevista la partenza per l’escursione con il ranger e alle 23 il giro del parco di circa 20 minuti a bordo del trenino storico della Città della domenica. Il costo è di 18 euro per gli adulti e 10 per i bambini ed è gradita la prenotazione telefonando al numero 075.5054941.