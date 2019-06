Città della Domenica, arriva lo schiuma party: il programma del week end

Sfuggire al caldo cittadino rifugiandosi nel parco naturalistico di Città della Domenica.



La struttura situata sul monte Pulito, a Perugia, apre le porte al weekend con il tradizionale e sempre apprezzato ‘Baby schiuma party’, che promette di far divertire anche i grandi, domenica 16 giugno dalle 15. Il pomeriggio sarà scandito da musica, balli e cascate di schiuma con il vocal coach Simone ‘Mone’ in collaborazione con Max Radio.



Accanto a questo ci sarà la possibilità di assistere, sia sabato che domenica, agli spettacoli di falconeria, con aquile, poiane, gufi e falchi, mentre la mattina sono in programma quelli a tema western. Il family park ha comunque tanto altro da offrire nei suoi 45 ettari: tra natura e animali, ci sono molte attrazioni da vivere insieme ai propri cari, come il Villaggio di Pinocchio, la casa di Cappuccetto Rosso, il Castello della Bella addormentata, la Casetta di Biancaneve e, ultimissimo arrivato, il ‘Bosco parlante’.