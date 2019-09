Ai nastri di partenza la nuova stagione del Circolo dei lettori di Perugia. Sotto i riflettori l’opera letteraria di una scrittrice perugina. Si ricomincia il 2 ottobre, alle ore 18.00, con la presentazione de “La rete”, il nuovo romanzo di Sara Allegrini, edito da Mondadori. L’incontro si terrà al Salone Apollo, presso il Museo civico di Palazzo della Penna.

L’autrice – al suo terzo romanzo – racconterà le avventure di Daniel, Maddalena ed Eliah, sperduti nel bosco, senza cibo, senza acqua e cellulare per chiedere aiuto. Due occhi li spiano da dietro gli alberi e ogni giorno, quando si svegliano, trovano un biglietto che gli dice cosa fare: impegni di lavoro, sopportazione di fatiche e privazioni. Proprio a loro, che non hanno mai rispettato una regola, abituati a vivere oltre il limite. Ma se piegarsi e obbedire a uno sconosciuto fosse l’unico modo per salvarsi dall’incubo in cui sono precipitati? Sapranno percorrere la difficile strada di riscatto che li porti alla riscoperta della parte migliore di se stessi?

Il libro, edito da Mondadori, è stato venduto anche in Paesi extraeuropei: recentemente in Cile e il Lituania.

Sara Allegrini è nata nel 1978 a Perugia, dove attualmente vive. Lavora a stretto contatto con i ragazzi, insegnando Filosofia e Psicologia al liceo. Tiene corsi di scrittura creativa e teatro nelle scuole. Dopo “La ragazza in bottiglia”, il suo libro “Mina sul davanzale” (Itaca edizioni, 2017) ha vinto il Premio selezione Bancarellino.

Presenta il volume l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano. Le atmosfere saranno curate da Alessandro Formica ed Enrico Bindocci. Si ricostituisce così un gruppo di amici e compagni di scuola che condividono l’esperienza del liceo classico Mariotti.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato in collaborazione con Munus – Arts & Culture.