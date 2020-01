Circolo del Tempobono al Borgo Bello… ultima tombola della Piffanìa prima che “tutte le feste porti via”. Tutto secondo tradizione, al popolare Circolo che riunisce tanti soci in età. Merito del dinamico presidente Enzo Garghella che si adopera affinché tante persone non conoscano il disagio della solitudine. Organizzando pranzi e cene sociali, tombolate, tornei di carte (dalla briscola al burraco), momenti di sana condivisione.

Anche in occasione dell’Epifania 2020, l’Associazione non poteva sottrarsi all’obbligo di celebrare la solita tombolata con tanti premi, di carattere rigorosamente alimentare.

Commenti, “chiamate” di numeri dei quali si invocava l’uscita: dubbi amletici (“è scappato ’l ventisette?”), auspici e scongiuri. Il tutto in un’atmosfera di affettuosa socialità.

Alla consegna dei vari cestini contenenti leccornie dolci e salate, il fido Luciano esclamava il classico “Magna, Febo” (espressione augurale in lingua perugina), come dire “Goditeli in buon appetito!”. Altre espressioni colorite facevano riferimento a Monteripido e allo scaramantico numero 23.

Garghella ha organizzato una tombola un po’ tecnologica, con tanto di tabellone elettronico che segnalava – per i più lenti o distratti – i numeri usciti della pescata, effettuata dallo zelante Calimero. Solite battute dei delusi, all’indirizzo dell’estrattore: “Trezzeca!”, per significare “Agita il bussolotto!”. Alla fine hanno vinto tutti, almeno in termini di allegria.

Insomma: un pomeriggio, che ha fatto seguito a un pranzo luculliano, che invera l’affermazione del detto: “L’amicizia raddoppia le gioie e divide i dolori a metà”. Questo accade nella civilissima Perugia.