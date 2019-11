Circolo Arci Balanzano, giornata della solidarietà per la lotta all'ictus cerebrale

Domenica 10 novembre giornata della solidarietà nella frazione perugina di Balanzano. Organizzate dal circolo Arci nella propria struttura in strada Tiberina sud, nell’area verde del paese, si terranno una serie di iniziative con lo scopo di raccogliere fondi a favore di Alice Italia onlus (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) e Mai soli, associazione nata per garantire l’assistenza alle persone in stato vegetativo permanente.

Si parte con un aperitivo alle 12.30 a cui seguirà un pranzo. La quota di partecipazione è di 15 euro e tutto il ricavato verrà devoluto alle due associazioni.

Nel corso della giornata, poi, l’autrice Elisabetta Chiabolotti presenterà il libro ‘Un lungo sonno …e poi?’ in cui racconta la sua esperienza in stato di coma da cui è riuscita a risvegliarsi.

Alle 18 è in programma un concerto a ingresso libero con i Six o’ rocks e la loro musica pop rock. A chiusura della giornata aperitivo a offerta libera con i membri delle associazioni Alice e Mai soli.

Per informazioni e per prenotare è possibile contattare Ada 339.5847981, Tiziana 335.1207501, Mario 348.6520223 e Valeria 328.3367012.