Dal cocktail dell'amore ai massaggi al cioccolato: al via l'evento per golosi e innamorati dedicato al "cibo degli dei"

Svelato il ricco programma di Cioccolentino, dolce rassegna che animerà il centro di Terni dal 10 al 14 febbraio, in collaborazione con Confcommecio, Università dei Sapori, Cfp e Camera di Commercio. Questa nuova edizione verrà inaugurata sabato 10 febbraio alle 11.

Un claim davvero particolare quello di questa edizione. “L'amore – dice Andrea Barbarossa, ideatore e organizzatore di Cioccolentino - non ha età, ma 15 anni è l'età dei primi amori ed è per questo che abbiamo voluto dedicare a loro questa edizione. Si potrà dire amore in vari modi: con le poesie, come si faceva ai nostri tempi, ma anche con una proiezione gigante a palazzo Spada oppure scalando un muro di cioccolato. Ma il giorno di San Valentino, attraverso la presenza di celebri youtubers, si potrà dare un grande like collettivo. Oltre 80 saranno gli eventi di questa edizione, fra laboratori e degustazioni. Tra i vari protagonisti di questa edizione ci sarà anche il Pampepato ternano, il dolce tipico del territorio, al quale è dedicata una degustazione-spettacolo tutta da gustare e da ridere, in collaborazione con la Camera di Commercio di Terni e il Gruppo Produttori Pampepato di Terni”.

Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni, spiega: Cioccolentino parla d'amore e la Confcommercio ha amore per la città, per cui non potevamo non sostenere questa iniziativa che coinvolgerà oltre alle vie tradizionali anche via Garibaldi e via Roma.