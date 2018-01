Torna la festa del cioccolato: a caccia di giovani per lavorare 4 giorni negli stand

A Terni, dal 10 al 14 febbraio, torna Cioccolantino, che quest’anno compie 15 anni, un traguardo importante per la rassegna, ma non solo. Quindici anni è, infatti, anche l'età dei primi amori, gli sguardi rubati, le prime notti insonni, i primi baci. E proprio agli adolescenti alle prese con le prime cotte è dedicata la kermesse, che celebra San Valentino, patrono della città e degli innamorati di tutto il mondo. In attesa di entrare nel vivo della rassegna si aprono le selezioni per una quarantina di persone, che potranno lavorare durante la manifestazione. Le figure richieste sono promoter eventi, standisti, personale/hostess di vendita e per la logistica. E’ necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, buone capacità relazionali e di contatto con il pubblico e possibilmente un’esperienze nel settore,. Per partecipare alle selezioni si dovrà inviare la propria candidatura con curriculum vitae alla mail info@cioccolentino.com. I candidati saranno poi ricontanti per un colloquio e per le successive fasi di selezione.