Cioccolentino 2018, un fine settimana pieno di amore e cioccolato: tutti gli appuntamenti

Tutto pronto per il taglio del nastro di Cioccolentino, che si terrà sabato 10 febbraio alle 11 in piazza della Repubblica a Terni, alla presenza delle autorità, e che darà il via ufficialmente a cinque giorni di dolcezza, tra degustazioni, laboratori, folklore, solidarietà e tante novità tutte da scoprire.

Quello che Cioccolentino propone per i giorni di sabato 10 e domenica 11 febbraio sarà un fine settimana davvero ricco di appuntamenti. A partire da L'Italia delle tradizioni, incontro di tradizioni enogastronomiche e cultura, a cura dell’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani e di gruppi folcloristici del centro Italia, che in entrambe le giornate, dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 animeranno le vie del centro storico. I visitatori diventeranno i protagonisti di un viaggio appassionante attraverso la musica ed il ritmo che, un tempo, scandiva le stagioni, accompagnandole con canti e balli popolari. Si inizierà, dunque, sabato con l'esibizione del gruppo folk spoletino Diversa Mente e i “Cantori della Valnerina” (gruppi folk dell'Umbria).

Domenica 11 febbraio, i protagonisti saranno Li Pistacoppi (gruppo folk delle Marche) e Aria di casa Nostra (gruppo folk del Lazio). A chiudere un’originale esibizione country che non mancherà di coinvolgere il pubblico nei tradizionali balli americani.

A proposito di tradizione e cultura, anche i Comuni della Valnerina saranno protagonisti dell'edizione 2018 di Cioccolentino. La kermesse del cioccolato sarà, infatti, l’occasione per presentare il territorio della Valnerina ed i tanti eventi che, nelle prossime settimane, animeranno i piccoli borghi pieni di storia e bellezze artistiche e paesaggistiche. La presenza dello spazio istituzionale della Valnerina sarà, dunque, l’occasione per i visitatori della città di San Valentino di fare un salto "virtuale" nel vicino cuore verde dell’Umbria, tra cultura, natura e gusto. Sabato 10 febbraio, per l’apertura ufficiale di Cioccolentino, saranno presenti i sindaci dei Comuni della Valnerina. L’appuntamento è alle ore 11,00 in piazza della Repubblica a Terni.

Tra i tanti appuntamenti in calendario per questo weekend, non poteva mancare l’auto famosa in tutto il mondo, la 500 Fiat, alla quale, domenica 11 febbraio dalle 12 alle 18 sarà dedicato un vero e proprio raduno. Tutte le auto saranno contraddistinte da una frase d’amore e formeranno, tutte insieme, un gigantesco, unico e originale cuore. Per gli amanti, invece delle due ruote, Cioccolentino ha pensato anche a loro. In collaborazione con il club Runners Terni, organizza per domenica 11 febbraio un raduno motociclistico Due cuori e una capanna tra i borghi medievali con visita finale a Cioccolentino. Tutte le coppie in moto riceveranno in dolce ricordo dell’evento un cuore di cioccolato. (per iscrizioni Runners92tr@gmail.com pagina Facebook Runners Terni).

Sempre domenica, sarà possibile per i visitatori della manifestazione, partecipare al tour turistico gratuito, promosso dall’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria, per conoscere le ricchezze del centro storico di Terni. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi alle ore 15,00 in Piazza Europa.

Come ogni anno Cioccolentino è solidarietà. L'associazione “I Pagliacci” sarà protagonista di una raccolta fondi, a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni, dal 10 al 14 febbraio, con il dolce muro di cioccolato. Sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle 10 alle 19, i maestri cioccolatieri ternani, per l'occasione, si trasformeranno in abili muratori e costruiranno il muro di cioccolato, con blocchi di cioccolato. I visitatori sul muro potranno scrivere una frase d'amore da dedicare alla dolce metà. Mercoledì 14 febbraio, alle 17, il muro verrà abbattuto e dato in degustazione ad offerta libera, per sostenere l’associazione “I Pagliacci” e il reparto di pediatria.

Anche in questa edizione di Cioccolentino, dopo gli ampi consensi ricevuti lo scorso anno, non poteva mancare il contest Love Cake “laboratorio di pasticceria”. Piazza Europa tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 ospiterà le torte degli aspiranti pasticceri, realizzate nell’ambito del contest Love Cake. Sarà una dolce esposizione da ammirare e da votare. Tutti i visitatori, infatti, potranno esprimere la propria preferenza per la torta più bella.

Ecco gli appuntamenti del laboratorio di pasticceria Love Cake per gli appassionati di cake design di tutte le età: sabato 10 febbraio, dalle 10 alle 12, l'appuntamento sarà con Baby Cake con le scuole primarie mentre alle 16.30 si terrà la dimostrazione fiori in pasta di gomma, a cura di Cinzia Maturi. La giornata di domenica 11 febbraio si aprirà alle 11 con la dimostrazione gratuita di aerografia con Maria Pincipessa, seguirà, alle 12 la dimostrazione gratuita in pasta di zucchero con Angela Penta che tornerà protagonista alle 15.30 com la dimostrazione gratuita di modelling. A chiudere il pomeriggio, alle 17, sarà Giulia Giocondi com la dimostrazione gratuita con isomalto “Un Amore di zucchero”.