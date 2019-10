"Il cioccolato si mette in moto", sabato e domenica motoraduno "goloso" a Corciano e dintorni

Tutto pronto per la 17esima edizione del Motoraduno Nazionale “Il Cioccolato si mette in moto” che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre a Corciano. Ad organizzare l’evento è il Moto Club Perugia Marco Papa con il patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana e del Comune di Corciano. Una due giorni all’insegna del cioccolato, ‘dolcezza’ che si unisce alla perfezione con il paesaggio collinare da sempre apprezzato dagli amanti delle due ruote.

La partenza è prevista per sabato pomeriggio (iscrizione ore 15) in direzione del centro storico di Perugia con visita guidata dei principali monumenti della città del cioccolato. La domenica mattina, a partire dalle ore 9, si apriranno le iscrizione in Piazza dei Caduti dove i partecipanti potranno degustare cioccolato, visitare il centro storico di Corciano e il suo museo. Alle ore 11, per chi vorrà, giro suggestivo fra le colline del Trasimeno. Il pranzo si terrà alla polisportiva Castelvieto.