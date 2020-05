L'Umbria Film Festival si farà, cambio di date e location nelle piazze di Montone

L’Umbria Film Festival si farà. Gli organizzatori stanno lavorando alacremente in questi giorni per garantire al pubblico, che dal 5 al 9 agosto attende il grande cinema a Montone, di ritrovarsi in sicurezza e nel rispetto delle norme.

Per permettere questo l’edizione 2020 cambierà la sua location: da piazza Fortebraccio a piazza San Francesco. Una scelta responsabile che garantirà un’adeguata distanza tra gli spettatori, oltre al fatto di rispettare tutte le indicazioni ed i princìpi igienico-sanitari per la salute dei cittadini.

Questa 24esima edizione del Festival, organizzato come sempre dall’Associazione Umbria Film Festival con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montone, vedrà una serie di iniziative ed attività per grandi e piccini, con ospiti di fama internazionale.

“Il cinema è un’emozione da condividere – riferisce Chiara Montagnini, presidente dell’Associazione Umbria Film Festival - per questo abbiamo deciso di posticipare la 24esima edizione di un mese rispetto alle solite date, proprio per uscire dal periodo di emergenza. La realizzazione di questo evento, nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, crediamo possa essere un segnale positivo per Montone e l'Umbria tutta. Sarà uno dei pochi eventi internazionali che si potranno svolgere nella nostra regione nel periodo estivo. Ci saranno regole ben precise per partecipare nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme sanitarie, ma questo non snaturerà l'evento che sarà come sempre suggestivo ed emozionante".