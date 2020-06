Al via a Castiglione del Lago "Roccacinema" 2020, in una delle 10 arene più belle d'Italia

Scatterà venerdì 26 Giugno a Castiglione del Lago la rassegna “Roccacinema 2020” nel suggestivo teatro della Rocca Medievale, recentemente annoverato tra le 10 arene più belle d’Italia. Il programma offerto dall’esercente Lagodarte Impresa Sociale per pubblico del Trasimeno prevede molte iniziative: eventi legati agli anniversari di Federico Fellini e Alberto Sordi, a due importanti manifestazioni come “Castiglione Cinema” e “Ars Contemporanea”, film in inglese e le migliori uscite della stagione: a fine luglio una primissima visione del nuovo film della Disney “Onward, oltre la magia”.

Il 26 Giugno la rassegna si apre con l’evento legato al centenario della nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi. Alle 21:30, introdotto dal critico cinematografico Andrea Fioravanti, “Lo sceicco bianco” di Fellini con Alberto Sordi del 1952 che è il primo vero film del grande riminese, autore del soggetto insieme a Michelangelo Antonioni e la sceneggiatura con Tullio Pinelli ed Ennio Flaiano.



La rassegna “Roccacinema” fa parte di “Super Cinema Estate”, un format di ANEC Umbria pensato per il cinema all’aperto di questa estate 2020, un progetto promosso dagli esercenti professionisti per le arene dell’Umbria. Per la prima volta i cinema della regione si sono uniti e idealmente hanno dato vita ad una grande e unica sala cinematografica all’aperto. Il tutto nel pieno rispetto delle regole relative al Covid-19 e con il contributo della Regione dell’Umbria e dei rispettivi Comuni.

Il pubblico sarà tenuto a mantenere le distanze, con mascherina indossata fino al raggiungimento del posto in platea: poi la mascherina si potrà togliere e si dovranno mantenere liberi due posti a fianco di ogni spettatore con la sola eccezione dei componenti dei nuclei familiari che possono stare vicini tra loro: in questo modo la capienza totale della Rocca scende a circa 200 posti ma con le dovute distanze per consentire una visione sicura e rilassante.

Gli spettacoli iniziano alle 21:30 allo stesso prezzo degli anni passati: 6 euro (intero), 5 euro (under 12 e over 65), 7 euro l’intero per i film in inglese; i possessori di “Card Schermitutti” pagano solo 4 euro; il carnet biglietti da 5 ingressi costa 25 euro e da 10 ingressi 45 euro. Si può acquistare il biglietto online all’indirizzo www.liveticket.it/lagodarte, con il vantaggio di avere il posto assicurato prima dell’eventuale raggiungimento della capienza massima prevista.

