L'attrice folignate Eleonora Peroni debutta al cinema con un film girato a Foligno: "Nati 2 volte"

L'attrice folignate Eleonora Pieroni, presentatrice e modella internazionale, è diventata ormai una personalità italiana nel jet set americano. A breve sarà sul grande schermo con il film ‘Nati 2 volte’.

Il film prodotto da Time, Oberon Media e Green Film, diretto da Pierluigi di Lallo e di cui è protagonista l’attore Fabio Troiano, è stato proiettato in anteprima il 24 novembre al Supercinema di Foligno, città natale della Pieroni dove è stato interamente girato il film. Il regista infatti non ha potuto tralasciare nel cast la bellezza folignate.

Il film sarà ufficialmente in tutte le sale d’Italia dal 28 novembre grazie a Zenit Distribution.

Gli altri attori del film sono: Euridice Axen, Gabriele Cirilli, Rosita Celentano, Nini Salerno, Umberto Smaila.

Non è la prima volta che la Pieroni torna per girare un film in Umbria, infatti Eleonora ha girato a Spoleto nel film ‘Copperman’ con Luca Argentero.

Per la sua carriera artistica e per la promozione della regione Umbria e della Giostra della Quintana di Foligno avvenuta durante il Columbus Day a New York, la Pieroni è stata premiata come ‘Personalità italiana che promuove il made in Italy e la cultura italiana in America’.