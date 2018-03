Al Cinema Zenith le donne sono protagoniste: rassegna tutta al femminile e super ospiti

Cinema Zenith: se permettete, parliamo di donne, con tante donne e… pochi uomini. Decima edizione dell’iniziativa “A proposito di donne”, che quest’anno si dipana dal 16 marzo al 16 aprile. Si apre con “Lievito di madre”, documentario di Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria. Il docufilm muove dal progetto di Repubblica, “Cosa pensano le ragazze”, con oltre 1000 donne intervistate, in un range d’età dai cinque ai cento anni.

Allo Zenith era presente Esmeralda Calabria, di professione montatore cinematografico e attentissima alle problematiche dell’altra metà del cielo. A riflettere sulla condizione femminile interviene anche Roberta Veltrini, del Centro pari opportunità. Ricorda le iniziative (legate all’8 marzo) che si svolgono alle Officine Fratti (Social Photo Fest) con fotografi donne, alla Penna su tematiche declinate al femminile e quella del 28 marzo a Terni. Quindi invita ad accedere alla Biblioteca delle donne “Laura Cipollone” e ricorda il numero, attivo 24/24, a sostegno delle donne in difficoltà.

Sono 15 le donne intervistate nel documentario: ragazze “del secolo scorso”. Riconosciamo, tra le altre, Dacia Maraini, Inge Feltrinelli, Luciana Castellina, Natalia Aspesi (la più autoironica e spiritosa). Ma si concede diritto di parola anche a donne del popolo, sconosciute e poco alfabetizzate (da sottotitolare), ma che hanno vissuto sulla propria pelle una condizione di subalternità.

Alle interviste si alternano microstorie parallele, ricordi girati in super 8, sgranati come un rosario della memoria. Per la parte maschile, prende la parola il gestore Riccardo Bizzarri che rivolge alla regista una raffica di domande intelligenti, sia sul piano personale che professionale. A tenere alto il vessillo della rappresentanza di genere. Esmeralda Calabria risponde in modo esauriente e garbato. Prossimo appuntamento, lunedì 19 marzo, sempre alle 21, sempre a ingresso libero e gradito.