Cinema Zenith: l'incontro con il regista e gli attori protagonisti del film "La profezia dell'armadillo". I dettagli

Dopo il grande successo della prima graphicnovel di Zerocalcare che nel 2012 rivoluzionò il mondo del fumetto italiano, finalmente il film. La profezia dell’Armadillo diretto da Emanuele Scaringi e presentato in concorso nella sezione Orizzonti durante la 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è un opera scritta dallo stesso Zerocalcare insieme a Johnny Palomba, Oscar Glioti e Valerio Mastandreada sempre incuriosito dal progetto di mettere in scena l’universo immaginifico del disegnatore. Martedì il regista e i giovani attori Simone Liberati (nei panni di Zero), Pietro Castellitto (in quelli del Secco) incontreranno il pubblico dello Zenith per rispondere ad ogni curiosità sulla storia di Zero, un disegnatore che, non avendo un lavoro fisso, si arrabatta dando ripetizioni di francese, cronometrando le file dei check-in all’aeroporto e creando illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti. Unica compagnia la sua coscienza critica: un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. Lo segue nelle sue peripezie quotidiane, nella costante lotta per mantenersi a galla, l’amico d’infanzia Secco. Nel film una scena con il campione azzurro ex tennista Adriano Panatta è diventata virale, e spopola tra social e tv. Un grande appuntamento che riapre la stagione cinematografica dello Zenith ricca di incontri e visioni.

Spettacoli ore 18.00 20.15 22.30