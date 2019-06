Il PostModernissimo porta il cinema a Ponte San Giovanni, debutta l'arena estiva FuoriPost

Chewbecca, l'omaggio al suo interprete Peter Mayhew, recentemente scomparso, e l'Universo di Guerre stellari; il first man Neil Armstrong, portato sul grande schermo da Ryan Gosling, e i 50 anni dall'impresa del primo uomo sulla Luna; il mitico “Doc” di Ritorno al Futuro, Emmet Brown. Ha i piedi ben piantati nella contemporaneità e gli occhi rivolti allo spazio e al futuro la prima rassegna cinematografica all'aperto di Ponte San Giovanni, l'arena FuoriPost, curata dal 25 giugno al 25 agosto dal Cinema PostModernissimo di Perugia nel parco della piscina comunale di via della Scuola. Dopo 50 anni il cinema torna così nel popoloso quartiere-paese alle porte di Perugia, con uno spazio da duecento posti a zero impatto acustico: i film proiettati si gusteranno ascoltandoli con delle cuffie stereo, che verranno consegnate gratuitamente in biglietteria, novità assoluta dell'estate umbra. “Questa rassegna a Ponte San Giovanni - spiega Giacomo Caldarelli, del cinema PostModernissimo - è un’occasione per dialogare con tutta la città attraverso il cinema. Non disturberemo la vita del quartiere ma, anzi, daremo la possibilità agli abitanti della zona di vivere il parco in modo alternativo, come non hanno mai fatto prima”.

Per due mesi Ponte San Giovanni ospiterà 61 serate di cinema per tutti – grandi e piccoli – e per tutti i gusti, un progetto cinematografico autenticamente popolare, a partire dal prezzo del biglietto: grandi avventure, capolavori del cinema animato, commedie. E, ancora, tante anteprime e i migliori film della stagione appena conclusa, insieme a incontri, eventi e degustazioni a tema in collaborazione con la Sagra del Cinema, il progetto di promozione cinegastronomica dell'associazione perugina MenteGlocale che, dopo 4 edizioni a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, quest'anno torna a Perugia. “Abbiamo accettato da subito con grande entusiasmo l'invito del PostModernissimo - sottolinea Filippo Costantini, presidente dell'associazione MenteGlocale e coordinatore della Sagra del Cinema – il progetto è molto bello e rappresenta per noi una prima importante occasione per riportare la nostra manifestazione a Perugia”.

Un progetto che si inserisce “in un percorso di valorizzazione del parco su cui stiamo lavorando”, sottolinea Antonello Palmerini, presidente della ProPonte, e che “coinvolge in maniera attiva chi vive il territorio, dando un importante valore aggiunto al territorio”, gli fa eco Michele Porzi, presidente di In-Ponte, l'associazione dei commercianti ponteggiani.

Organizzata in collaborazione con la ProPonte e le associazioni In-Ponte, Fuori dalle scatole e I freghi del Ponte, e con il prezioso sostegno di una rete di commercianti di Ponte San Giovanni (Original Marines ed Eurekakids, e poi Ovs, Zoogarden, Spazioutdoor, Maioba, Trequattrini Tessuti, La Riviera Atelier, Fotocolor 2.0, Conad Superstore, Ponte Solidale), l'arena FuoriPost prenderà il via martedì 25 giugno, alle 21.30, con un evento speciale e un film a sorpresa a ingresso gratuito. La rassegna proseguirà poi con il debutto del nuovo attesissimo Toy Story 4 (il nuovo capolavoro della Pixar sarà in “sala” da mercoledì 26 a domenica 30 giugno.