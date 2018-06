Riapre l’Arena del Frontone, torna l' appuntamento estivo con il cinema sotto le stelle

Riapre l’Arena del Frontone, l’ormai classica kermesse cinematografica dei Cinegatti, sotto il brand “S. Angelo e Meliès sotto le stelle”. E i fratelli Mauro e Mirco Gatti calano uno straordinario tris d’assi: il top del cinema internazionale, visibile sullo schermo più grande della Vetusta.

Ricordando che anche quest'anno (grazie ai social), gran parte della programmazione è stata scelta dagli utenti in rete: uno vale uno… tanti cinefili valgono una programmazione di classe. A far capo da sabato 9 giugno, si parte con una proposta trasversale alle connotazioni anagrafiche: il film di Robert Zemeckis (30 anni… ma non li dimostra!) "Chi ha incastrato Roger Rabbit?", uno dei migliori mille film di sempre, in versione digitale rimasterizzata in HD. La sinuosa Jessica Rabbit colpirà ancora il cuore e i lombi degli spettatori.

Sabato 30 giugno, in collaborazione con Omphalos LGBTI, all'interno della rassegna "CinePride", in occasione del Pride 2018, verrà riproposto (a 24 anni dall'uscita) il classico "Priscilla - la regina del deserto" vincitore del Premio Oscar 1995 per i migliori costumi.

Lunedì 27 agosto, a oltre mezzo secolo dall'uscita americana, verrà proiettato (in versione digitale rimasterizzata) l'evergreen per grandi e bambini "Mary Poppins" del 1964, vincitore di 5 premi Oscar, con una memorabile Julie Andrews. Ma tutta l'estate sarà punteggiata dal meglio della programmazione 2017/2018. Reiterando la fruttuosa esperienza della scorsa stagione, verranno riproposti dei film italiani alla presenza di regista e cast.

Ci sarà Riccardo Milani, per presentare il suo "Come un gatto in tangenziale". Il 5 luglio, doppia proiezione dei due documentari "cult" prodotti e realizzati dai registi perugini Ivan e Andrea Frenguelli: "Ex Cim" e di Nicola Bedont e ci sarà Fabrizio Croce ("dj Fofo") a presentare il Docufilm: “The Story of Norman”, la nota disco underground perugina.

E ancora autori perugini con "Prove d'autore" di Gabriele Anastasio e Stefano Ceccarelli e il docufilm di Filippo Fagioli “Mikael”. In tutto, verranno programmati 93 film (di cui 5 a sorpresa) e 3 eventi speciali. A completare l’accoglienza, prima delle proiezioni, in alcune date, il T-Trane Record store, gestore del bar dei Giardini del Frontone, proporrà degli aperitivi in musica, col Coro Lirico dell’Umbria e tanto altro. L’intera programmazione su www.cinegatti.it.