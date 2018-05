Cigar & Tobacco Festival 2018, boom di presenze: superata quota 4000 persone

Si è chiusa domenica 27 maggio la seconda edizione del Cigar & Tobacco Festival, l’appuntamento dedicato al fumo lento che, nell’intero weekend ha visto arrivare a Villa Magherini Graziani, a San Giustino, quasi 4mila visitatori da tutta Italia.

Si è trattato di un’edizione dalla forte impronta culturale, in cui oltre alla presenza delle principali aziende del settore, soprattutto quelle produttrici dell’Alta Val Tiberina, si è parlato del tabacco dal punto di vista storico, sociale ed economico. Soprattutto, l’appuntamento è stato un’occasione di confronto tra le associazioni di categorie, le imprese e la politica sulle prospettive per il settore.

Proprio da San Giustino è, infatti, partito l’impegno di alcuni parlamentari nazionali di diverse forze politiche, confermato dal deputato umbro Walter Verini, a costituire, anche per la legislatura in corso, un coordinamento nazionale, affiancato da regioni e comuni a vocazione tabacchicola, per la difesa della qualità della produzione italiana.