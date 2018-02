Per gli amanti del mangiar bene e del buon vino ecco gli incontri in cucina da non perdere assolutamente

Il 21 febbraio presso il Resort Borgobrufa va in scena il secondo appuntamento con “Genuino, incontri in cucina”: lo Chef di Borgobrufa Alessandro Lestini accoglierà tra i suoi fornelli Athos Migliari della Locanda La Chiocciola di Portomaggiore. Una nuova occasione per un viaggio del gusto tra tradizione, identità e qualità, dopo il primo appuntamento di gennaio che ha visto protagonista, accanto ad Alessandro Lestini, il collega stellato Riccardo Agostini, del Ristorante Il Piastrino di Pennabilli, vicino Rimini.

Si preannuncia, quindi, un nuovo successo per questa serie di cene a 4 mani che punta sulla valorizzazione di un concetto culinario fortemente radicato al valore del territorio umbro/romagnolo. Athos Migliari, lo chef ospite del 21 febbraio, ha costruito la sua fama su preparazioni che esaltano le materie prime della sua terra, interpretate con estro e fantasia. Ne sono testimonianza i piatti che presenterà il 21 febbraio, come la Terrina di anguilla di Comacchio, olive e capperi, cipolla all’agro e paté del suo fegato; gli Gnocchi di patate al ragù bianco di lumache e guanciale stagionato; e la Crema caramellata al Parmigiano Reggiano con gelato al sedano e gocce di Aceto Balsamico. Dal canto suo Alessandro Lestini propone due preparazioni di grande attrattiva: i Tortelli di baccalà, sedano rapa e limone; e il Coscio di manzo “Etrusco” scottato, rabarbaro in agrodolce e scalogno fondente.

Come di consueto ogni piatto sarà sapientemente abbinato con i vini di una prestigiosa cantina: in questo nuovo capitolo sarà protagonista l’Azenda Livon, stella della produzione enoica friulana.

Gli appuntamenti proseguiranno il 21 marzo con Franco Cimini, leggendario oste dell’Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto e il 19 aprile con Grazia Soncini della celebre La Capanna di Eraclio di Codigoro.