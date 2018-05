Torna il Chroma Festival a Bastia: tutto il programma dettagliato

L’Ass. Cult. Chroma organizza la terza edizione del Chroma Festival, manifestazione che si svolgerà anche quest’anno a Bastia Umbra (PG) presso l’Area Verde di Borgo I Maggio. Per questa terza edizione il festival aumenterà la sua durata a tre giorni, già annunciati per l’8, 9 e 10 Giugno. Come per gli anni precedenti, i temi principali saranno la valorizzazione del territorio, la creazione di un forte punto d’aggregazione giovanile e la musica emergente umbra; lo staff del Chroma si è quindi prefissato di poter accrescere il prestigio della manifestazione invitando due artisti di rilievo nazionale: headliner dei primi due giorni saranno infatti il percussionista Dario Rossi e la rock band italiana A Toys Orchestra.

Sul palco, oltre ai due guest, anche una moltitudine di band, dj e produttori locali che andranno a formare la line-up completa. A contornare il tutto, la presenza di attrazioni d’intrattenimento artistico, culinario e commerciale tra cui un’area chill, uno skate park, mostre ed esposizioni, street market, live painting, live writing e molto altro ancora.

Nei giorni 10 e 11 giugno 2017 si è svolta la seconda edizione dell’evento, protratta questa volta su due giornate. L’evento ha compreso un sabato sera di musica dal vivo e una domenica pomeriggio dedicata ancora una volta al “ColorMOB”. Tale disposizione ha permesso all’evento di attirare un pubblico di età maggiore durante la prima serata, che si è protratta fino a tarda notte, con un riscontro più che positivo da parte dei visitatori, i quali potevano godere non solo di musica dal vivo, ma anche di una zona dedicata allo street food, un ampio bar, un piccolo percorso commerciale tra bancarelle di vario genere e una zona relax fornita di complementi appositamente costruiti per l’occasione e molto altro. Il tutto è stato decorato con installazioni artistiche costruite ad-hoc per l’evento, che hanno riscosso molta curiosità da parte del pubblico di ogni età. Nel complesso, l’evento ha generato una portata di circa 2000 persone.

La manifestazione si svolge in una location unica nel suo genere: un’immensa area verde lunga oltre 100 metri e larga 50 di proprietà comunale, situata in Via della Repubblica. A questa si aggiunge lo spazio circostante appartenente al Circolo di Borgo I Maggio ed il circolo stesso.