"Christmas time" a Gualdo Tadino, proseguono le iniziative nel fine settimana prenatalizio

Prosegue il ricco cartellone di eventi natalizi "Christmas time" a Gualdo Tadino. Il centro storico e i giardini pubblici sono il cuore dell'iniziativa, che attrae grandi e piccoli.

Alla sua prima edizione, il Natale dei Borghi ha ottenuto gran riscontro di pubblico grazie a musica, cibo e tanto divertimento.

Il programma di eventi Christmas time prosegue fino al 15 gennaio. Gualdo Tadino vedrà i suoi scorci più belli riempirsi di itinerari presepiali, teatro, musica, animazione e arte.

Per gli apputamenti del prossimo week end si inizia venerdì 20 alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco con lo spettacolo “A Christmas Carol” (replica sabato 21 alle ore 16.30 al Teatro Don Bosco) liberamente tratto da Charles Dickens messo in scena dall'Associazione culturale Arte & Dintorni in collaborazione con Educare alla Vita Buona, e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. Si prosegue poi sabato 21 alle ore 20 presso la Taverna di San Martino con la degustazione guidata di vini “Divino in vino Christmas Edition”, mentre domenica 22 dicembre torna il “Trenino Biancorosso” arricchito da altre carrozze che collegherà il Villaggio di Babbo Natale, gli eventi in centro la via dei Presepi. Partenza alle ore 16 dal Piazzale Fulvio Sbarretti. Stazioni: Piazza Mazzini, Piazza Martiri, Rocca Flea (Villaggio di Babbo Natale), Giardini Pubblici, Piazza Garibaldi.

Sempre domenica in programma dalle 16 alle 19 “Racconti di Natale sotto l’albero” in Piazza Martiri con l’amica Poppy direttamente dal mondo dei Trolls, truccabimbi e palloncini; alle ore 17 presso il Teatro Talia “Let’s Christmas show” spettacolo della Scuola Comunale di Musica; alle ore 18 in Viale Don Bosco a cura dei commercianti di Viale Don Bosco “Natale in Gospel” e alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco l’evento musicale “Divertissement Prenatalizio” dell’Associazione Arte e Dintorni in collaborazione con Educare alla Vita Buona.

Da ricordare, inoltre, che dall’8 dicembre al 15 gennaio Gualdo Tadino diventa “Città Presepe” con la presenza della Via dei Presepi da ammirare nel centro storico con oltre 200 presepi presenti nei locali vuoti della città e nei negozi (c’è un concorso in atto), del Presepe Napoletano presso la chiesa Monumentale di San Francesco, del Presepe Vivente “Venite Adoremus”, del Presepe di San Giuseppe Artigiano, di quello presso il Divino Amore.

Il programma completo presente nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni.