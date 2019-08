Chiusura in bellezza per il Todi Festival con il Maestro Roberto Herlitzka

Gran finale per la 33ma edizione del Todi Festival, che chiude con due grandissimi nomi la kermesse dedicata al teatro: sabato 31 agosto alle 21.00 sul palco del Teatro Comunale salirà un Maestro del teatro italiano, Roberto Herlitzka, interpretando testi di Primo Levi. In occasione del Centenario della nascita di Primo Levi, la Compagnia Diritto e Rovescio per rendergli omaggio ha creato lo spettacolo Il canto di Ulisse. I testi, tratti da L’ultimo Natale di guerra e da Se questo è un uomo vedranno dunque la preziosa interpretazione di un grande attore come Roberto Herlitzka accompagnato da Stefano Santospago e dai musicisti Alessandro Di Carlo al clarinetto e Alberto Caponi al violino, a cura diTeresa Pedroni. Per quanto riguarda la Rassegna Todi OFF è la volta dello spettacolo Mater Dei al Teatro Nido dell’Aquila alle ore 19 (Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). Lo spettacolo, riservato ad un pubblico di età superiore ai 14 anni, (Regia, spazio, costumi Giorgia Cerruti, con Giorgia Cerruti e Davide Giglio) porta in scena un testo inedito di Massimo Sgorbani.

Il 31 agosto ultimo appuntamento della serie di Incontri con l’Autore (alle ore 18.00 nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano): Massimo Mattioli presenta il suo volume dal titolo Margherita Sarfatti. PIÙ. Introduce Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi, con la partecipazione di Bruno Ceccobelli, Autore della copertina