Chiusura col botto al Giò Jazz per la serie di incontri d'arte e musica. Dalla Francia, Gabriella Zanchi

Chiusura col botto al Giò Wine per la serie di incontri d’autore tra arte e musica di vaglia. Accorrono, anche dall’estero, personaggi di rilievo del mondo artistico, come Gabriella Zanchi. L’ultimo espositore proposto è stato Paolo Panichi, con mostra introdotta dal critico Guido Buffoni. Per la parte musicale, sul palco “Elisa Mini Quintet” col genio di Manuel Magrini al piano, Francesco Pierotti al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria, Federico Pierantoni al trombone e, alla voce, la giovane promessa Elisa Mini.

La kermesse “Assaggi d’arte” si è rivelata una formula vincente, grazie alla direzione artistica del pittore Stefano Chiacchella, alla persuasa adesione di Valeria Guarducci e alla sapienza culinaria di Salvatore. Successo legato al modo intelligente con cui si sono saputi coniugare arte, cultura, musica, enogastronomia e matura socialità. Lo dimostra la partecipazione sempre al sold out e la soddisfazione di pubblico e artisti.

Tra i convenuti all’ultima serata, piace ricordare la presenza dell’artista internazionale Gabriella Zanchi, con Vania Vagnoni, entrambe originarie dall’Alto Tevere, come Monica Bellucci,loro comune amica. Vania è apprezzata docente e donna di cultura, sempre presente a eventi di vaglia. Quanto a Gabriella Zanchi, gioverà ricordare i suoi successi come attrice: vista in Italia nel suo “Calda Diva” e come semifinalista all’Italia's got talent 2016. La Zanchi è cantante soprano in terra di Francia, a Parigi, dove vive e lavora, all’Olympia, all’Opera National de Paris e in altri teatri, in opere musical come “La Bella e la bestia” e tanto altro.