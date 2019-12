Le celebrazioni natalizie: dalla veglia diocesana d'avvento dei giovani all'arrivo dei re magi

Diversi sono gli eventi religiosi che caratterizzano le festività natalizie nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Ecco il programma ufficiale

La Veglia di preghiera dei giovani.

La Veglia di preghiera d’Avvento dei giovani con il cardinale Gualtiero Bassetti, promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile insieme alla Pastorale universitaria, si terrà giovedì 19 dicembre (ore 20.45).

Le celebrazioni della Notte e del giorno di Natale.

Entrando nel vivo delle festività natalizie, il cardinale Bassetti, come è tradizione, presiederà la celebrazione eucaristica della Notte di Natale in cattedrale, martedì 24 dicembre (ore 22.30), mentre la celebrazione del giorno di Natale (ore 11.30), sempre in cattedrale, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi.

Tra Natale e l’Epifania.

Nel periodo delle festività dopo Natale fino all’Epifania, la Chiesa diocesana celebra la festa della Santa Famiglia di Nazareth, domenica 29 dicembre (ore 11.30), presso la chiesa parrocchiale di San Sisto dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth, con la S. messa presieduta dal cardinale.

Nel pomeriggio del giorno di San Silvestro, martedì 31 dicembre (ore 18), in cattedrale, sarà celebrato dal cardinale Bassetti il tradizionale Te Deum di ringraziamento; mentre il primo giorno del nuovo anno (ore 18), sempre in cattedrale, il cardinale presiederà la celebrazione del Veni Creator nella Giornata Mondiale della Pace.

L’Epifania del Signore

La solennità dell’Epifania del Signore, lunedì 6 gennaio, sarà celebrata a livello diocesano non in cattedrale, come negli anni precedenti, ma in una comunità parrocchiale, come segno di crescita cristiana che dalla periferia raggiunge tutta la città. Il cardinale Bassetti, il 6 gennaio (ore 16), sarà presso la comunità parrocchiale di San Sisto, che quest’anno celebra il 50° anniversario della nascita della Parrocchia (1969-2019), dove celebrerà la S. messa al termine della Sacra rappresentazione dell’Arrivo dei Magi, iniziativa promossa dalla Pastorale diocesana familiare animata da famiglie dell’Unità pastorale di San Sisto-Lacugnano-Sant’Andrea delle Fratte.