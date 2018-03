Cherry Bomb, una rassegna musicale tutta al femminile. Tutto il programma, da marzo a giugno

Primavera come stagione di rinascita. L’idea alla base del progetto ‘CHERRY BOMB - universi femminili’ è proporre in Umbria concerti al femminile come fiori che nascono in tutta la regione affinché più persone possibili possano goderne. CHERRY BOMB, che trae ispirazione dalla celebre canzone delle Runaways, si caratterizza quindi come una rassegna itinerante di concerti ideata da Degustazioni Musicali in collaborazione con T-Trane Record Store e le tante realtà che accoglieranno i concerti in tutto il territorio umbro, da Terni a San Giustino, passando per Città della Pieve e Foligno. Appuntamenti live da marzo a giugno 2018.

Gli organizzatori quindi hanno pensato ad una primavera colorata di rosa, ad un’immagine femminile fluida, interprete delle propria esistenza ed espressione del contemporaneo. La rassegna prevede l’esibizione di artiste donne italiane e internazionali, emergenti e affermate, in location non sempre convenzionali, come il cinema Astra o il Birrificio Altotevere di San Giustino, lo Spazio Zut di Foligno, Holy Food - Genuino Market e Caffè Bugatti di Terni, Cantiere - Officina di Cucina a Città della Pieve. Le artiste selezionate per CHERRY BOMB sono uniche e tutte diverse tra loro, impegnate nel "lavoro" dell'arte quotidianamente. Tanti fiori di diverso colore nella “primavera rosa” di Degustazioni Musicali. Donne impegnate a essere donne, ognuna a modo suo. Ad esibirsi saranno Lydia Lunch, Veda Black, Amy León, Jessica Moss. I territori coinvolti sono disseminati in tutta la regione, ed altri se ne aggiungeranno in futuro per valorizzare parte del patrimonio artistico e paesaggistico della regione anche grazie alla collaborazione con il FAI. A fine rassegna verrà poi organizzato un evento conclusivo proprio presso il Parco delle Fonti di Sangemini in cui sarà presentato il documentario prodotto, sintesi dell'intera rassegna, a cura di Greca Campus, Riccardo Tappo e Simone Santamaria.

Le singole tappe della rassegna vogliono essere anche una buona occasione per portare alcune campagne di sensibilizzazione in un contesto informale e dominato dalla bellezza. La collaborazione intessuta con l’Associazione Libera...mente Donna e col Centro Antiviolenza di Terni consente di rendere l’iniziativa un buon vettore per una comunicazione utile, che esalti la grandezza delle donne prima di riferirsi agli scenari deviati proposti dalle cronache. Primavera, letteralmente è “primo tempo, inizio”: l’auspicio è quindi che la rassegna possa essere un primo seme gettato per il ripopolamento di tante piccole rinascite umbre, un’opportunità per gli appassionati di musica, e per tutti coloro che amano la bellezza, di conoscere i versanti ondulati delle colline sonore che attraverseranno.

PROGRAMMA EVENTI : Al momento gli eventi in programma sono in totale 6. A questi se ne aggiungeranno anche altri che saranno comunicati prossimamente.

25 marzo: Lydia Lunch & Weasel Walter suonano al cinema Astra di San Giustino. Lydia Lunch è una cantante, poetessa, scrittrice e attrice statunitense. Arriva in duo presentando una combinazione tra le sue note vocali istrioniche e distorte ed il virtuosismo improvvisato di Weasel Walter per creare una serata allo stesso tempo intima, terrificante e a tratti persino esilarante. Presentano ‘Brutal measures’.

10 aprile: Veda Black suona a Terni da Holy Food - Genuino Market.

12 aprile: Veda Black suona a Città della Pieve da Cantiere - Officina di Cucina. Dietro questo pseudonimo si cela la giovanissima Corinne, cantautrice, produttrice e professional diva, nata in East London. E' una musicista e cantante autodidatta non nuova al pubblico Italiano (già ospite per il Record Store Day a Roma nel 2016 e al Pas De Trai festival lo stesso anno in Sicilia). La sua particolarità è da ricercare nei suoi testi schietti e nella sua musica dal sound RnB nudo e crudo mescolato ad un alternative-soul.

25 aprile: Amy León suona a Terni al Caffè Bugatti.

30 aprile: Amy León suona a San Giustino al Birrificio Altotevere. Musicista, poeta ed educatrice. Si è esibita in moltissimi spettacoli negli Stati Uniti e in tutto il Regno Unito, collaborando con realtà del calibro di BBC, Roundhousee, Amnesty Internationall e tanti altri. Alunna della famigerata "Nuyorican Slam Team" ha saputo concentrare e fondere musica e poesia attraverso performance potentemente trasparenti, coraggiose e intime, concentrandosi su ineguaglianze sociali tra bianchi e neri, celebrazione dell'amore e sulla difficoltà dell'essere donna. Autrice di due raccolte di poesie - the water under the bridge and Mouth Full of Concrete - ha da pochissimo pubblicato il suo album di d'esordio e si appresta a pubblicare il secondo, in uscita proprio a metà aprile 2018.

4 maggio: Jessica Moss [Constellation Records - CAN ] suona allo Spazio Zut di Foligno, in collaborazione con la rassegna ‘Re: Play’. Ben nota nell'ambiente per essere violinista, backing vocalist e co-autrice in band come Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra e Black Ox Orkestar, e per le sue collaborazioni con Carla R. Bozulich, Evangelista e il compianto Vic Chesnutt. Jessica Moss giunge ora al suo primo disco solista, "Pools of light" uscito per la mitica Constellation. Post-rock avanguardista assolutamente da non perdere.