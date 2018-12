Capodanno in centro, festa a tutta musica, Pizzica, Rock, Funky: i concerti e lo spettacolo dei "fuochi"

A tutta musica per festeggiare l'arrivo del 2019 in centro storico. I festeggiamenti di Capodanno in centro storico a Perugia rientrano nel pacchetto delle festività "Un Natale da Favola", messo in piedi dall'amministrazione grazie anche all'impegno di varie realtà del centro cittadino. E così, dopo i mercatini, le luminarie, le piazze animate dalle fiabe, per il 31 dicembre sarà la musica a fare da padrona nelle piazze del centro di Perugia.

Si parte dunque, alle 22.30 con Girlesque Street Band (Funky-rock) in Piazza Italia, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre. Spazio alla musica dei Balcani e Mediterranea grazie all’esibizione della Hobos Street Band che toccherà Piazza Italia, Corso Vannucci e Piazza IV Novembre

Anche il Funky e Sambareggae animeranno il centro storico, da Piazza Italia a Piazza IV novembre con la Banda Irè, mentre l’Officina Popolare, farà ballare a suon di Pizzica e ritmi popolari alle 22.15 in piazza IV Novembre e alle 23.30 in Piazzetta Santo Stefano, via dei Priori.

Dalle 22 invece, in via Mazzini – Piazza Matteotti, direttamente dal Friday I’m in Rock dell’Urban Club di Perugia, musica e Dj set con Edicola 54, dj Steve Simac e vocalist Renato. A mezzanotte torna il suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio per salutare l’anno nuovo. Per l’occasione, l’ultima corsa del minimetrò è stata prolungata alle 2.