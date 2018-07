Spopola nell’acropoli il “Secondo raduno del Ponte”, fra auto e moto d'epoca

Spopola nell’acropoli il “Secondo raduno del Ponte”. Intendendo per tale quello di Pontevalleceppi. Già perché dovremo deciderci, una volta per tutte, ad appellare singolarmente i Centri di Ponte intorno a Perugia. Dicono “sto al Ponte” gli abitanti di Ponte San Giovanni, quelli di Ponte Felcino, quelli di Pontevalleceppi. Insomma, in questo caso si tratta di “Ponfalceppo”! I ponteggiani hanno fatto le cose in grande, con una massa di auto e moto d’epoca diligentemente esposte in Piazza Grande.

Cardinali Nazzareno (con due zeta, alla perugina) ce l’ha messa tutta per includere utenti e categorie. Troppo appetitosa, in tutti i sensi, l’offerta: soli 10 euro, tutto compreso. Vale a dire: colazione, gadget, aperitivo e pranzo. Coi barbecue bollenti al punto giusto per arrostire carne e accogliere una massa di partecipanti. È quello che, in perugino, con una sola parola si chiama “ròstmìsto”. Superfluo dire che tutto è preparato da volontari, il che giustifica la modestia della cifra d’iscrizione. Primissima colazione (alle 8:30) al Circolo, poi tutti in piazza IV Novembre, ricevuti dal sindaco Romizi.

Aperitivo per tutti, anche per i curiosi e i passanti. Poi, ritorno alla sede e pranzo (penne all’amatriciana, grigliata, acqua e vino a volontà). I veicoli esposti erano tanti e tutti interessanti, come si vede dalla gallery. All’Inviato Cittadino piace mettere in home uno scatto che effigia due personaggi del Ponte, attori e autori: Emanuela Trottolini (anche poetessa e scrittrice) e il marito Emiliano Pucciarini, sorridenti, in sella al loro rombante Arctic Cat.