Centro estivo alla Città della Domenica con Borgo Rete, lunedì si parte

Da lunedì 1 luglio a venerdì 9 agosto al parco Città della Domenica di Perugia riapre il centro estivo di BorgoRete che da oltre vent’anni, ogni estate, fa divertire bambini e bambine dai 3 ai 14 anni. Il servizio risponde all’esigenza crescente delle famiglie lavoratrici di impegnare i propri figli durante la pausa scolastica estiva, all’interno di un contesto a forte valenza pedagogica, educativa e sociale.

I bambini e i ragazzi saranno divisi in gruppi per fasce d’età e potranno imparare giocando negli oltre 40 ettari di verde del parco naturalistico. Dai percorsi faunistici, che permettono di stare a contatto con alcuni animali ospitati nel parco, alle attività di laboratorio, tante occasioni di divertimento e crescita: etologia, costruzione, pittura, manipolazione di materiali, esplorazione, canto, musica, espressione del sé e teatro.

Gli educatori, che durante il periodo invernale lavorano in strutture o servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza (asili nido, scuole materne, sostegni alla disabilità nelle scuole, centri di aggregazione e di interesse), sono in possesso di percorsi scolastici e formativi inerenti le diverse fasce di età presenti al centro estivo.

Nel mese di luglio si può usufruire della convenzione con il Comune di Perugia e disporre di un servizio navetta, operatori di supporto alla disabilità ed esoneri totali o parziali dal pagamento (secondo dichiarazioni Isee). In omaggio a tutti i bambini un abbonamento per accedere al parco nella stagione 2019. Per maggiori info e iscrizioni: www.borgorete.it.