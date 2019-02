Laura Chiatti incontra i fan, appuntamento al Gherlinda: ecco quando

Il centro d’intrattenimento Gherlinda ha da sempre dato ampio spazio alla settima arte, il cinema, anche per la presenza del suo ‘The Space’ che registra migliaia di accessi alla settimana, in particolare nel weekend. E proprio in quest’ultimo, sabato 16 febbraio alle 21 ci sarà una gradita presenza in occasione dell’uscita del nuovo film ‘Un’avventura’: l’attrice protagonista, Laura Chiatti, sarà presente al The Space cinema per incontrare i suoi fan che potranno naturalmente fermarsi per guardare lo spettacolo delle 21.30. Prosegue, inoltre, la la promozione cinema che permette l’ingresso a tutti gli spettacoli a 4,90 euro, tutti i giorni (escluse proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi).

Infine, ancora arte con la mostra dedicata a Andy Warhol, a ingresso gratuito e in scena fino a domenica 17 marzo. In esposizione quattro opere accanto a quelle di altri artisti emergenti della Pop art quali Pier Giuseppe Pesce, Alessandro Ficola, Alessia Tunesi, Isabella Caddeo, Edi Babini e il maestro fotografo Gianfranco Tomassini. L’esposizione fa parte della più ampia mostra ‘Andy Warhol in the city’, organizzata da Pubbliwork eventi, in collaborazione con l’associazione nazionale New factory art, al Centro servizi camerali ‘Galeazzo Alessi’ di via Mazzini, a Perugia.