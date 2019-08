Centro commerciale Gherlinda, arriva lo Sbaracco

Anche al Centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano arriva lo Sbaracco. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre sarà infatti un weekend dedicato allo shopping conveniente con ‘Lo Sbaracco al Gherlinda’, un’occasione per acquistare prodotti di ogni genere a prezzi vantaggiosi. L’appuntamento, in concomitanza con la fine dei saldi, coinvolgerà tutti punti vendita del centro di intrattenimento, che allestiranno degli appositi stand dove esporranno la merce legata all’iniziativa. Dall’abbigliamento alle calzature, dai libri agli oggetti di elettronica, dagli accessori agli articoli per il tempo libero, ci saranno tantissimi articoli a prezzi scontati con cui fare dei veri e propri affari. Le attività commerciali saranno aperte sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 15 alle 21, mentre quelle di ristorazione sabato dalle 12 e domenica dalle 15.

Al Gherlinda le occasioni non si fermano qui. Al cinema The Space, infatti, sarà sempre possibile acquistare i biglietti d’ingresso al prezzo fisso di 4,90 euro, tutti i giorni per tutti gli spettacoli, comprese le proiezioni della domenica mattina (esclusi proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi). Per informazioni sugli orari consultare il sito www.thespacecinema.it.