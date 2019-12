Centro Collestrada, Babbo Natale attende le letterine e raccoglierà regali (usati) per i bimbi meno fortunati

Non solo la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnare la letterina, ma anche l'opportunità per i nostri bimbi di donare un giocattolo usato per i meno fortunati in questi tempi difficili. L'iniziativa è prevista al Centro Commerciale Collestrada dove ogni bambino può diventare il perfetto aiutante di Babbo Natale. Domenica 15 e domenica 22 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 l’appuntamento con Babbo Natale dunque sarà davvero speciale. L’iniziativa è proposta in collaborazione con Borgorete, la Cooperativa Sociale che opera da più di 30 anni nel campo della progettazione e gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nel territorio di Perugia e della sua provincia.

Il Natale a Collestrada è anche divertimento, domenica 15 dicembre alle 16 e alle 17.30 Babbo Natale racconterà le più belle novelle dell’avvento, che verranno tradotte nel linguaggio dei segni dalla dottoressa Claudia Guarino interprete LIS.